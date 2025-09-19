



В Волжском контролирующие органы уличили МОО ТОС «Паромный» в проведении ярмарки с грубыми нарушениями норм СанПиНа. Организация 13 сентября организовала работу торговых рядов, где без необходимого оборудования продавались молочные и мясные продукты.

- Продукция реализовывалась без наличия холодильного оборудования, что является нарушением норм СанПиН относительно температурного режима хранения скоропортящихся товаров, — рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Кроме того, как выяснилось, в помещениях, где реализовывалась продукция, отсутствовали уборные для соблюдения личной гигиены, а также раковины для мытья рук.

Отметим, представитель МОО ТОС «Паромный» вину в совершенном административном правонарушении признала. В качестве наказания судом введён запрет на деятельность организации в течение 90 дней. Постановление может быть обжаловано.

Фото из архива ИА "Высота 102"