В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса Нации

Завтра, 20 сентября, в центре Волгограда ограничат движение и стоянку транспорта на нескольких улицах. По информации мэрии, с 6.00 до 15.00 ч. закроют для транспорта Нулевую продольную магистраль в границах улиц Комсомольской и Крылова, а также участки улиц 7-й Гвардейской и Землянского, прилегающих к Набережной им. 62-й Армии.
Напомним, Кросс Нации-2025 начнется в субботу в 9.45 ч. Напротив здания амфитеатра перед стартом пройдет массовая зарядка. Трасса проложена на Нулевой продольной магистрали.
В программе предусмотрены различные дистанции для спортсменов с разным уровнем подготовки: 1000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м. Всего планируется участие более тысячи спортсменов.
