В Волгограде прошло внеплановое заседание региональной санитарно-противоэпидемической комиссии. Представители областной администрации, экспертного сообщества по инициативе Роспотребнадзора обсудили распространение бруцеллеза среди людей.

По информации РПН, в регионе сложилась напряжённая ситуация. Только лишь за август и неполный сентябрь 2025 года в Волгоградской области бруцеллез установлен у 12 человек. В основном заболевают взрослые, однако отмечены и четыре случая инфицирования несовершеннолетних.

Надзорное ведомство провело эпидемиологическое расследование, в ходе которого было выяснено, что вспышка связана с нелегальной продажей молочной продукции, полученной без надлежащего ветеринарного контроля от больных животных.

- Основным путем передачи инфекции является пищевой, связанный с употреблением сырого молока и молочной продукции. Продукция приобреталась у частных лиц, в том числе в местах несанкционированной торговли, - рассказала на комиссии представитель Роспотребнадзора.

Отметим, по итогу совещания эксперты утвердили план неотложных мероприятий по ликвидации установленных очагов распространения бруцеллеза.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!