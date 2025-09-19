Общество

В Волгограде регкомиссия внепланово обсудила вспышку бруцеллеза у людей

Общество 19.09.2025 06:48
19.09.2025 06:48


В Волгограде прошло внеплановое заседание региональной санитарно-противоэпидемической комиссии. Представители областной администрации, экспертного сообщества по инициативе Роспотребнадзора обсудили распространение бруцеллеза среди людей.

По информации РПН, в регионе сложилась напряжённая ситуация. Только лишь за август и неполный сентябрь 2025 года в Волгоградской области бруцеллез установлен у 12 человек. В основном заболевают  взрослые, однако отмечены и четыре случая инфицирования несовершеннолетних.

Надзорное ведомство провело эпидемиологическое расследование, в ходе которого было выяснено, что вспышка связана с нелегальной продажей молочной продукции, полученной без надлежащего ветеринарного контроля от больных животных.

- Основным путем передачи инфекции является пищевой, связанный с употреблением сырого молока и молочной продукции. Продукция приобреталась у частных лиц, в том числе в местах несанкционированной торговли, - рассказала на комиссии представитель Роспотребнадзора.

Отметим, по итогу совещания эксперты утвердили план неотложных мероприятий по ликвидации установленных очагов распространения бруцеллеза.


