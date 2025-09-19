В Волгограде задерживаются авиарейсы в Сочи и Калининград





19 сентября в Волгограде произошёл сбой в работе аэропорта. Сразу три утренних сочинских рейса, а также прилёт самолёта из Калининграда были перенесены на четыре часа.

Согласно табло воздушной гавани, прибытие рейса №EO 861 из Калининграда в Волгоград авиакомпании «Икар» перенесено с 5:55 на 10:20.

В свою очередь, с 6:55 на 11:10 отложен вылет из Волгограда в Сочи рейса №EO 428 этого же перевозчика, а также аналогичный рейс №4 428 компании Nordwind Airlines.

Отметим, редакция уточняет информацию о причинах корректировки расписания аэропорта. Ранее Росавиацией не сообщалось о введении в Волгограде и области каких-либо ограничений на использование воздушного пространства.





