В Волгограде хотят круглосуточно следить за людьми и памятниками

Системами видеонаблюдения в Краснооктябрьском районе Волгограда планируется оборудовать 27 памятников. Как сообщает V102.RU, об этом в своем докладе по итогам работы за 9 месяцев текущего года сообщил глава района Иван Дронов.

По его словам, такая защита необходима, так как мемориалы подвергаются регулярным атакам вандалов.

- В связи с участившимися случаями вандализма и других противоправных деяний по отношению к объектам культурного наследия и в целях принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение сохранности и защищенности мемориалов, памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., направлен запрос в департамент финансов на выделение денежных средств на установку камер видеонаблюдения на 27 памятниках, находящихся на территории района, - сообщил Дронов.

В Краснооктябрьском районе, как отметил глава, были отремонтированы 19 объектов культурного наследия, которые находятся в муниципальной собственности.

В текущем году за 8,8 миллиона рублей выполнен ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Монумент «Оборона Царицына»», расположенный на площади перед Царицынской оперой.

Как отметил в своем отчете Дронов, в районе вопросам антитеррористической защиты населения уделяется особое внимание. Более 250 видеокамер, подключенных к системе АПК «Безопасный город», способны оперативно осуществлять круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах района.

Ведется работы по установке системы оповещения населения и управления эвакуацией на проспекте им. В.И. Ленина в парке «70-лет Победы» и на общественной территории «Юбилейная Аллея», которая находится в границах улиц имени маршала Еременко, Богунской и проспекта Металлургов. Контракт заключен на сумму 673,2 тыс. рублей.