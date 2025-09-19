Расследования

Жителя Котово осудили на 2,5 года за поддержку теракта в Дербенте

Расследования 19.09.2025 09:56
Вступил в законную силу приговор в отношении 48-летнего жителя Котово Волгоградской области, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Ранее мужчина был задержан сотрудниками УФСБ и осужден судом первой инстанции.

Котовчанин неоднократно размещал комментарии в антироссийских мессенджерах в поддержку насильственных действий в отношении граждан РФ. В частности, такую позицию он озвучил после теракта, совершенного боевиками в городе Дербент республики Дагестан, который произошел 23 июня 2024 года. В отношении А. Пономарева было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России.

Южным окружным военным судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

