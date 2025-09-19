Расследования

В Волжском осудят няню, накормившую младенца смертельными макаронами

Расследования 19.09.2025 15:35
Прокуратура города Волжского Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, по вине которой погиб 11-месячный ребенок. Няня накормила малыша макаронами, от которых малыш задохнулся.

Установлено, что с 2024 года женщина в декретном отпуске решила подработать няней. При этом обвиняемая не имела медицинской подготовки и не обладала навыками оказания первой помощи, что является нарушением законодательства. 

В апреле 2025 года семейная пара из города-спутника обратилась по объявлению к фигурантке дела за услугами няни. Второй раз родители передали ребенка под присмотр обвиняемой в ночь с 3 на 4 мая. 

Утром 4 мая  женщина пренебрегла правилами и накормила малолетнего ребенка отварными макаронами, а после положила на диван и вышла в другую комнату. Спустя сорок минут женщина вернулась и обнаружила, что малыш задыхается и посинел. Няня не смогла оказать первую помощь ребенку, а прибывшие медики уже констатировали его смерть.  

Свою вину женщина признала частично. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

