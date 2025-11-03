Спорт

На «Волгоград Арене» начинается противостояние «Ротора» и «Арсенала»

03.11.2025
В эти минуты на стадионе «Волгоград Арена» начинается футбольный матч между «Ротором» и «Арсеналом». Как передает V102.RU, поддержать свою команду приехали и тульские фанаты.

Волгоградцы, как всегда, пришли на игру семьями, чтобы поболеть за любимый клуб и хорошо провести время. Сегодня, напомним, выходной, несмотря на понедельник. Походу на футбол благоволит и погода – сегодня солнечно и без осадков.

Стартовый свисток прозвучит ровно в 16:00 мск.

Напомним, для подопечных Дениса Бояринцева это будет первый домашний матч за последние три недели, который проходит в рамках 17-го тура Первой лиги. Соперников по ближайшей игре разделяет девять очков в турнирной таблице. «Ротор» идёт на пятом месте (26), а «Арсенал» расположился на 12-й позиции (17). 

