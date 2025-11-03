На посту ДПС под Волгоградом массово искали нарушителей

В Светлоярском районе Волгоградской области на посту ДПС «Чапурниковский» массово искали нарушителей правил дорожного движения среди водителей и пешеходов, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инспекторы ДПС проверяли документы, останавливали водителей за тонировку. В ходе проверочных мероприятий за прошедшие сутки выявлены десятки нарушителей.

- Задержаны 2 транспортных средства, не зарегистрированные в установленном порядке, а также 2 автомобиля, в конструкцию которых были незаконно внесены изменения. Выявлены 15 лиц, уклонившихся от исполнения ранее наложенных административных наказаний. К ответственности привлечены 21 водитель, на передние стекла автомашин которых было нанесено покрытие, ограничивающее обзорность, - рассказали в Главке.

Аналогичные мероприятия будут проведены и на других постах.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области