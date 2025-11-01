Напавшая под Волгоградом с вилами на прохожего москвичка отсидит 6 лет в колонии





Суровикинский районный суд Волгоградской области огласил приговор 45-летней жительнице Московской области, которая напала с вилами на мужчину после замечания. Как рассказала старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за содеянное ей назначено 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщалось информагентством, нападение на дворника произошло 6 апреля на общественной остановке в городе Суровикино. Женщина, которая приехала погостить к своим родственникам, начала вести себя вызывающе, на что мужчина сделал ей замечание. В ответ фигурантка уголовного дела у дома №331 по улице Ленина выхватила у дворника вилы и ударила ими прохожего на остановке. Второй удар она уже сделать не смогла, поскольку у вил сломался черенок.

Потерпевшему удалось выжить лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Свою вину обвиняемая так и не признала. Женщину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

