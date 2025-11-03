В Волгограде готовят проект спасения барельефа на героическом Доме Павлова

За 785 тысяч рублей разработают проектно-сметную документацию на проведение работ по сохранению в Волгограде объекта культурного наследия регионального значения «Барельеф, посвященный героической обороне «Дома Павлова».

Соответствующий контракт будет заключен в рамках закупки, проведенной с единственным поставщиком, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок.

Также на объекте планируют установить мемориальную доску Г.Б.Хохолову, указано в документации.

Инициатором конкурсной процедуры стало МБУ «Волгоградзеленхоз».

Ранее, напомним, сообщалось, что барельеф, на котором высечена фраза «58 дней в огне» и изображен защитник города, находится на торцевом фасаде исторического дома со стороны площади Ленина. В марте 2023-го был утвержден предмет охраны этого барельефа. Тогда и сообщалось о планах по проведению работ по сохранению этого объекта.

Согласно указанным в документации срокам, проектно-сметная документация должна быть готова к 1 февраля 2026 года.





Справка. Объект культурного наследия федерального значения «Дом Павлова» - передовой бастион обороны Сталинграда в 1942 году. Этот дом героически защищала группа бойцов 13-й Гвардейской дивизии под командованием сержанта Якова Павлова. В течение 58 дней они держали оборону в здании, которое стало для противника неприступной крепостью. После окончания Сталинградской битвы «Дом Павлова» был восстановлен одним из первых.

В 1963 году вокруг стены здания, выходящей на площадь имени Ленина была возведена полукруглая колоннада и мемориальная стена из красной кирпичной кладки. На стене изображен защитник города, высечена фраза «58 дней в огне», изображен бой, который идет с трех сторон, а чуть ниже имена защитников легендарного Дома Павлова.

Барельеф выполнен из бетона по плоскости стены из красного кирпича, на которой в правом верхнем углу высечена надпись: «58 дней в огне». Здесь же, на рельефной бетонной ленте высечены и другие тексты.





