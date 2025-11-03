Желтый уровень опасности объявили в Волгоградской области

В Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за двух атмосферных явлений. Гидрометцентр предупреждает жителей региона о тумане и плохой видимости на дорогах, а также о гололедице.

Тонкий слой льда на дорогах, как и туман, может спровоцировать ДТП. Это предупреждение действует до 11:00 мск 4 ноября.

По данным Волгоградского ЦГМС, 3 ноября в районах области существенных осадков не ожидается. После прохладной ночи воздух прогреется до +5...+10º. В Волгограде днем будет прохладнее: +7...+9º, но также без осадков.