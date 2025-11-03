В Камышине увековечили память погибшего на СВО Николая Спирина

Сегодня, 3 ноября, в городе Камышине Волгоградской области на территории школы №7 открыли памятную доску в честь выпускника этого общеобразовательного учреждения Николая Спирина.

Николай был контрактником. Он воевал в Сирии и дважды был представлен к наградам. После этого вернулся в родной город, где служил в 28-й пожарно-спасательной части в должности водителя.

- На специальную военную операцию Николай Владимирович отправился в марте 2022 года и героически погиб при выполнении боевого задания 16 октября 2022 года, - сообщили в администрации.

На памятном митинге присутствовала мама погибшего бойца Надежда Евгеньевна, а также друзья, одноклассники, педагоги школы и сослуживцы Николая. Недавно на территории школы высадили 32 туи – столько лет было погибшему на СВО герою.

Фото: администрации Камышина / t.me





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!