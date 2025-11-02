Волгоградец сгорел в доме из-за неисправного обогревателя

Причиной пожара, который унес накануне жизнь волгоградца, мог стать аварийный режим работы электрообогревателя, сообщает СУ СК по Волгоградской области. Трагедия произошла накануне, 1 ноября. В частном доме на улице академика Палладина в Ворошиловском районе в ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины.
По предварительным данным погибший проживал совместно со своей гражданской супругой. Но ей удалось покинуть дом. С места происшествия она была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом «отравление угарным газом».
По факту гибели мужчины проводится проверка, назначены судебные экспертизы.