Волгоградец сгорел в доме из-за неисправного обогревателя

Расследования 02.11.2025 09:31
Причиной пожара, который унес накануне жизнь волгоградца, мог стать аварийный режим работы электрообогревателя, сообщает СУ СК по Волгоградской области. Трагедия произошла накануне, 1 ноября. В частном доме на улице академика Палладина в Ворошиловском районе в ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины.

По предварительным данным погибший проживал совместно со своей гражданской супругой. Но ей удалось покинуть дом.  С места происшествия она была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом «отравление угарным газом».

По факту гибели мужчины проводится проверка, назначены судебные экспертизы.


