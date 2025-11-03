Общество

Три мозаичных панно в центре Волгограда станут памятниками культуры

Общество 03.11.2025 11:20
0
03.11.2025 11:20


Получено положительное заключение историко-культурной экспертизы по трем выявленным в Волгограде объектам культурного наследия, которыми являются мозаичные панно «Приглашение гостей» и «Труженики поймы», а также мозаичный барельеф «Мир вам».

Как сообщает ИА «Высота 102», эти три объекта монументального искусства 1970-х годов рекомендовано включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, как объекты культурного наследия регионального значения.


- Выполненный в стиле советского модернизма, мозаичный барельеф является неотъемлемым художественным оформлением главного фасада здания, его визитной карточкой. Редкий для Волгограда вид монументального искусства второй половины XX века - мозаика прямого набора, сочетающаяся с барельефом. Объект обладает характерными особенностями, такими как уникальная для города техника исполнения, сюжет, используемые материалы (смальта), использование в работе крупного и мелкого модуля мозаичного стекла, которые должны быть включены в предмет охраны объекта, - так говорится в документе о мозаичном барельефе «Мир вам».

Он находится на главном фасаде здания бывшего туристического вокзала на улице Коммунистическая, 23.

Еще два ценных объекта, с точки зрения экспертов, находятся внутри овощного корпуса Центрального рынка Волгограда 1971 года постройки. Это мозаичные панно «Приглашение гостей» и «Труженики поймы» Михаила Пышты. Эти мозаичные панно создавались два года – с 1972 по 1973. Для динамики композиции решено было сочетать смальту и кусочки керамической плитки разных размеров 46 цветов.

Отмечается, что в постсоветские годы мозаики рынка были скрыты от глаз гипсокартонными перегородками множества магазинов. В 2022 году при демонтаже магазина «СуперМАН» мозаики были частично раскрыты.

Заказчиком экспертиз выступило ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры».

Фото из архива V102.RU


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.11.2025 17:03
Общество 03.11.2025 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2025 16:25
Общество 03.11.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2025 14:47
Общество 03.11.2025 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2025 14:01
Общество 03.11.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2025 12:14
Общество 03.11.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2025 11:20
Общество 03.11.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2025 10:23
Общество 03.11.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2025 09:42
Общество 03.11.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2025 09:11
Общество 03.11.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2025 08:14
Общество 03.11.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2025 07:02
Общество 03.11.2025 07:02
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2025 06:36
Общество 03.11.2025 06:36
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2025 06:07
Общество 03.11.2025 06:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 21:29
Общество 02.11.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 19:45
Общество 02.11.2025 19:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:31
12678 зрителей пришли на матч «Ротора» с «Арсеналом»Смотреть фотографии
17:03
ЗАГС на юге Волгограда обставят новой мебелью по спецзаказуСмотреть фотографии
16:25
Волгоградский НЭТ в декабре заменил один спектакльСмотреть фотографии
15:54
На «Волгоград Арене» начинается противостояние «Ротора» и «Арсенала»Смотреть фотографии
15:22
В Волгограде задержали лжеминера после его анонимного звонкаСмотреть фотографии
14:47
Волгоградский предприниматель пытался закрыть дело о падении работника с лесовСмотреть фотографии
14:01
«Он потрясал воображение»: как сложилась судьба известного подземного кафе на центральной набережнойСмотреть фотографии
13:32
Тело пропавшего рыбака нашли на берегу реки под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:14
Манящие туристов природные места назвали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
Три мозаичных панно в центре Волгограда станут памятниками культурыСмотреть фотографии
10:23
Желтый уровень опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
Два пассажира маршрутки пострадали в ДТП с иномаркой в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:42
По 300 порций ухи и каши раздадут 4 ноября в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
09:11
«Несколько деталей, и получается волшебство»: волгоградка - о «космических» грибах и лучших рецептахСмотреть фотографии
08:57
Рецидивиста задержали за вооруженный разбой на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
08:14
В Волгоградской области беспилотная угроза действовала 8 часовСмотреть фотографии
07:34
Силы ПВО сбили 4 БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:02
Волгоградцам предстоит короткая рабочая неделяСмотреть фотографии
06:36
Тюрьма и Вонючее в Волгоградской области вошли в российский топСмотреть фотографии
06:07
Опасность атаки БПЛА сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:29
Без окон и дверей: волгоградцы жалуются на недоделанные остановкиСмотреть фотографии
20:37
Аквагрим, белка и ходулисты: что еще будет перед матчем «Ротора» и «Арсенала»Смотреть фотографии
19:45
Михайловка оформила кредит в 60 миллионовСмотреть фотографии
19:01
«Люди скучают не по эпохе, а по своей молодости»: как живет и чем спасается волгоградская барахолкаСмотреть фотографии
18:33
Волжанка отдала краснодарцу 400 тысяч за беседку-«невидимку»Смотреть фотографии
17:48
Спецслужбы проверили ж/д вокзал в ВолжскомСмотреть фотографии
17:09
Под Волгоградом 11-летние залезли в чужой домСмотреть фотографии
16:42
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за опасного моста через ВДСКСмотреть фотографии
16:07
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась до 65831 рубляСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом спасение мужчины из горящего дома попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 