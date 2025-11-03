Три мозаичных панно в центре Волгограда станут памятниками культуры

Получено положительное заключение историко-культурной экспертизы по трем выявленным в Волгограде объектам культурного наследия, которыми являются мозаичные панно «Приглашение гостей» и «Труженики поймы», а также мозаичный барельеф «Мир вам».

Как сообщает ИА «Высота 102», эти три объекта монументального искусства 1970-х годов рекомендовано включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, как объекты культурного наследия регионального значения.





- Выполненный в стиле советского модернизма, мозаичный барельеф является неотъемлемым художественным оформлением главного фасада здания, его визитной карточкой. Редкий для Волгограда вид монументального искусства второй половины XX века - мозаика прямого набора, сочетающаяся с барельефом. Объект обладает характерными особенностями, такими как уникальная для города техника исполнения, сюжет, используемые материалы (смальта), использование в работе крупного и мелкого модуля мозаичного стекла, которые должны быть включены в предмет охраны объекта, - так говорится в документе о мозаичном барельефе «Мир вам».

Он находится на главном фасаде здания бывшего туристического вокзала на улице Коммунистическая, 23.

Еще два ценных объекта, с точки зрения экспертов, находятся внутри овощного корпуса Центрального рынка Волгограда 1971 года постройки. Это мозаичные панно «Приглашение гостей» и «Труженики поймы» Михаила Пышты. Эти мозаичные панно создавались два года – с 1972 по 1973. Для динамики композиции решено было сочетать смальту и кусочки керамической плитки разных размеров 46 цветов.

Отмечается, что в постсоветские годы мозаики рынка были скрыты от глаз гипсокартонными перегородками множества магазинов. В 2022 году при демонтаже магазина «СуперМАН» мозаики были частично раскрыты.

Заказчиком экспертиз выступило ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры».

