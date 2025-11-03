В Волгоградской области беспилотная угроза действовала 8 часов

В Волгоградской области утром 3 ноября отменили беспилотную опасность, которую объявили накануне около полуночи. Таким образом, как передает V102.RU, вероятность угрозы атак сохранялась в регионе более 8 часов.
Оповещения, сигнализирующие отбой беспилотной опасности, поступили на телефоны волгоградцев в 08:06 мск.
Напомним, что по данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над Волгоградской областью было сбито 4 украинских беспилотных летательных аппаратов.
