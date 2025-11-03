Происшествия

Рецидивиста задержали за вооруженный разбой на севере Волгограда

03.11.2025
Полицейские задержали в Волгограде 36-летнего безработного, ранее судимого волжанина по подозрению в разбое в Тракторозаводском районе.

С заявлением в полицию о совершенном преступлении обратился 23-летний житель района. По словам молодого человека, на одной из улиц к нему подошел неизвестный мужчина и стал угрожать предметом, похожим на пистолет. Разбойник под угрозой насилия забрал у юноши сотовый телефон и 3 тысячи рублей, потом скрылся.


Оперативникам удалось задержать подозреваемого достаточно быстро. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

