Под Волгоградом задержали двоих воров-домушников после серии краж





Сотрудники полиции Ленинского района Волгоградской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в серии краж. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, молодые мужчины с помощью отжатия окон проникали в дома и похищали имущество.

Установлено, что злоумышленники вели наблюдение за домами и совершали кражи, когда хозяев не было. Воры похищали ювелирные украшения, технику, деньги и одежду. Большую часть украденного оперативникам удалось вернуть, но некоторые вещи были уже проданы.

Полицейские также выяснили, что злоумышленники совершили 6 фактов хищений. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, устанавливается.

30 октября полиции удалось установить личности подозреваемых и задержать. Ими оказали местные жители 20 и 25 лет, один из которых был ранее был судим за аналогичное преступление. Подельники сознались в содеянном.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину с проникновением в жилища, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Изображение сгенерировано ИИ Kandinskiy