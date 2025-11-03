Происшествия

В Волгограде задержали лжеминера после его анонимного звонка

Происшествия 03.11.2025 15:22
03.11.2025 15:22


Силовики задержали 29-летнего подозреваемого в ложном сообщении о готовящемся взрыве в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне аноним сообщил в экстренные службы, что в одном из жилых домов должен произойти взрыв.

Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб и кинологи со служебно-розыскными собаками проверили помещения и опасных предметов не нашли. Зато был установлен человек, который совершил звонок.

- Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель г. Волжского. Подозреваемый пояснил, что в данном доме находится организация, в которой он ранее работал и совершил звонок в состоянии опьянения, чтобы привлечь внимание, - рассказали в Главке.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).


