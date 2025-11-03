Тюрьма и Вонючее в Волгоградской области вошли в российский топ

Росреестр опубликовал список необычных и оригинальных названий водоемов в регионах России. В Волгоградской области в этот перечень вошли два озера Тюрьма и Вонючее.

Отметим, что озеро Тюрьма расположено в Тростянском сельском поселении Еланского района Волгоградской области, а Вонючее находится в муниципальном округе Михайловка.

В числе необычных названий есть болота Ад и Шелудивое в Алтайском крае, озера Туфля, Шляпа и Ябедник – в Архангельской области, болото Могильное и озеро Сладкое – в Курской.

Есть водоемы с названием Посошок, Вежливое, Тухлое, Гнилое, Песий Мох и Душное.

В Росреестре поясняют, что такие данные содержатся в Государственном каталоге географических названий, в котором их десятки тысяч.

