Происшествия

Бочаров: обломки БПЛА повредили электроподстанцию в Волгоградской области

Происшествия 04.11.2025 00:25
0
04.11.2025 00:25


Волгоградская область снова подверглась атаки дронами ВСУ. Глава региона Андрей Бочаров прокомментировал массированную атаку БПЛА в ночь с 3 на 4 ноября. 

По словам Бочарова, жертв среди волгоградцев нет. 

- Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На площадке электрической подстанции «Фроловская» зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА. Все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект. По состоянию на 23:30 пострадавших и разрушений нет, - говорится в заявлении. 

