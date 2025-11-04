Волгоградская область снова подверглась атаки дронами ВСУ. Глава региона Андрей Бочаров прокомментировал массированную атаку БПЛА в ночь с 3 на 4 ноября.
По словам Бочарова, жертв среди волгоградцев нет.
- Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На площадке электрической подстанции «Фроловская» зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА. Все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект. По состоянию на 23:30 пострадавших и разрушений нет, - говорится в заявлении.