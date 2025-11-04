Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в волгоградском аэропорту в 5.51 ч. 4 ноября. План «Ковер» был введен 3 ноября в 22.31 ч. На утро вторника задержек рейсов не фиксируется.Также объявлен отбой беспилотной опасности, который действовал с вечера понедельника.
