Слушания по делу Шыхалиева назначили на конец ноября в Краснодаре

Расследования 01.11.2025 21:28
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре приступит к рассмотрению жалобы адвоката Рагима Шыхалиева на решение волгоградского суда лишь в конце ноября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, предварительные слушания назначены на 25-е число. Защита осужденного за гибель в ДТП студентов ВолгГТУ Рагима Шыхалиева обжалует назначенные ему 9 колонии.

Ранее информагентство сообщало о том, что 20 октября кассационный суд принял жалобу представителя Шыхалева Николая Вискова на решение Дзержинского районного суда Волгограда. При этом, согласно информации, размещенной в открытом доступе, добиваться смягчения приговора в судебном процессе в Краснодаре планируют всего пять адвокатов осужденного.

Напомним, приговор за ДТП, случившееся 30 сентября 2023 года, водитель Mercedes Benz GLE 63 Рагим Шыхалиев, сбежавший с места происшествия, выслушал в декабре 2024 года. С тех пор защита волгоградца пытается добиться смягчения наказания или вовсе его отмены и пересмотра уголовного дела. Ранее адвокаты настаивали на том, что следствием был допущен ряд нарушений при назначении экспертиз, а сами выводы экспертов в корне неверны.

Между тем, судом первой инстанции было установлено и доказано, что у Рагима Шыхалиева в роковую ночь была техническая возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, однако он не воспользовался ею. В итоге водитель премиального внедорожника допустил столкновение с иномаркой, в которой находились двое студентов ВолгГТУ, погибшие на месте  происшествия. Девять лет колонии Шыхалиев получил по ст. 264 ч.6 п. б УК РФ – за совершение ДТП, повлекшего смерть двух человек, сопряженное с оставлением места происшествия.

В ходе процесса в Дзержинском районном суде, а затем и в Волгоградском областном суде Рагим Шыхалиев вину в преступлении не признал.  

Несмотря на доводы защиты волгоградца, областной суд оставил назначенные райсудом 9 лет колонии в силе. Оспаривать это решение и будут адвокаты водителя в Краснодаре. 

