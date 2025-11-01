Кошмарившего волжан инспектора ППС Тарахова отправили на 4 года за решетку





В Волжском доказательства, собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора Юрию Тарахову – бывшему инспектору ППС городского УМВД. Экс-полицейский, сообщает ИА «Высота 102», признан виновным в серии вымогательств и грабеже.

Уголовные дела в отношении Тарахова были возбуждены и расследовались по статьям УК РФ о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и из корыстной заинтересованности (п.п. «а», «е» ч.3 ст. 286 УК РФ) и о вымогательстве и грабеже, совершённых в составе ОПГ (п.п. «а», «в» ч.2 ст. 163 УК РФ, п.п. «а», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ).

Ранее «Высота 102» уже сообщала о похождениях полицейского в 2022 году. Именно тогда он сколотил ОПГ и «кошмарил» жителей Волжского.

– Совместно с двумя своими сообщниками инспектор ППС заранее установили круг лиц, которых можно было запугать угрозами огласки сведений об их причастности к незаконному обороту наркотиков. В дальнейшем злоумышленники приезжали по местам их жительства, представлялись сотрудниками полиции, демонстрировали служебное удостоверение и требовали передачи денежных средств, а также имущества, – установили следствие и Волжский городской суд. – Под давлением угроз распространения позорящих сведений и привлечения к уголовной ответственности потерпевших вынуждали сопровождать их, а также выполнять незаконные требования.

Согласно материалам уголовного дела, с особо упрямыми жертвами полицейский и его сообщники не церемонились и, как говорится в официальных документах, «применяли к ним физическое насилие».

Примечательно, что среди пострадавших были не только взрослые, но известно и об одном подростке. Так, у несовершеннолетней они открыто похитили мобильный телефон стоимостью почти 120 тысяч рублей.

Есть в материалах уголовного дела сведения и о том, что в случае с другой своей жертвой участники ОПГ требовали передачи значительной суммы денег, а также различного имущества и денежных средств, находившихся на банковских счетах. Угрозами экс-полицейский и его сообщники «выбивали» деньги и у другой потерпевшей, которая опасалась за своего сына.

– В общей сложности злоумышленники незаконно получили от граждан имущество и деньги на сумму около 200 тысяч рублей, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Уголовное дело рассмотрел Волжский городской суд. По итогам судебного процесса экс-полицейского Юрия Тарахова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Подельники экс-полицейского были установлены и задержаны ранее. В отношении них также состоялись обвинительные приговоры.