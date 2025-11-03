Волгоградский НЭТ в декабре заменил один спектакль

Новый экспериментальный театр в Волгограде предупредил своих зрителей о замене спектакля в декабре. Согласно объявлению, по техническим причинам 2 декабря в 18:00 мск на Малой сцене вместо постановки «Безымянная звезда» будет показан спектакль «Божьи одуванчики», передает V102.RU.

- Все билеты являются действительными, - указывает театр.

Однако те, кого эта замена не устроит, могут сдать билеты по месту их приобретения в срок до 2 декабря.

НЭТ также анонсирует дополнительные спектакли в преддверии новогодних праздников.

Фото из архива V102.RU





