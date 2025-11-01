Расследования

Суд рассмотрит дело о смертельной прогулке на катере в Волгоградском водохранилище

01.11.2025
Перед судом в Саратове предстанет 52-лений судоводитель, который летом этого года в акватории Волгоградского водохранилища столкнулся с баржей и погубил пассажира, сообщает ИА «СарИнформ». 

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

По данным следствия, смертельное столкновение катера с баржей произошло вечером 19 июля 2025 года в акватории Волгоградского водохранилища в Заводском районе города Саратова. Обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, управлял маломерным судном с двумя пассажирами на борту. 

Выйдя на судовой ход в условиях ограниченной видимости, судоводитель двигался с небезопасной скоростью, игнорируя необходимость постоянного визуального, слухового и радиолокационного наблюдения. 

- Это привело к столкновению судна с бортом самоходного дноочистительного крана, находившегося на стоянке. В результате столкновения маломерное судно получило повреждения, а находившаяся на борту катера женщина была госпитализирована с телесными повреждениями в больницу, где впоследствии скончалась, - сообщили в следственном органе. 

Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Западного МСУТ СК России 


