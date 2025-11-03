Волгоградский предприниматель пытался закрыть дело о падении работника с лесов

Ворошиловский районный суд Волгограда отказал индивидуальному предпринимателю, который пытался обжаловать заключение о несчастном случае с работником и предписание государственного инспектора труда. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, работодатель не признавал, что зафиксированный несчастный случай с работником произошел на производстве.

Согласно материалам дела, в июле 2024 года подсобный рабочий получил повреждение в виде закрытого перелома правой пяточной кости со смещением в результате падения со строительных лесов при выполнении работ по расширению дверного проема с применением перфоратора.

- Причины несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ и недостатки в организации и проведения подготовки работников по охране труда, - сообщили в пресс-службе.

Согласно заключению от 20 декабря 2024 года, произошедший с подсобным рабочим несчастный случай государственным инспектором труда квалифицирован как несчастный случай и подлежащий оформлению актом формы Н-1. Работодателю было выдано соответствующее предписание об устранении выявленных нарушений, но он с этим не согласился и обратился в суд.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





