В Волгограде и Волжском 4 ноября пройдут крестным ходом

В Волгограде и Волжском сегодня, 4 ноября, православные пройдут крестным ходом. В областном центре в 11:30 ч. шествие с иконами, крестами и хоругвями начнется от Александро-Невского кафедрального собора на набережную. Перед крестным ходом в соборе запланированы Божественная литургия и молебен.
В Волжском состоится крестный ход, после которого участники смогут стать зрителями патриотического концерта. Сбор перед стартом крестного хода запланирован на 11.00 у храма Святых Новомучеников. На некоторых улицах в связи с мероприятием введут временные ограничения движения.
