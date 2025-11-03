Тело пропавшего рыбака нашли на берегу реки под Волгоградом

В Волгоградской области на Дону утонул 64-летний рыбак. Трагедия произошла в Калачевском районе в хуторе Пятиизбянский, который расположен на правом берегу этой реки, сообщает ИА «Высота 102».

- Местный житель 2 ноября рыбачил на лодке, но в процессе что-то произошло, и он упал в реку. И буквально пропал. Его бросились искать другие рыбаки, но сразу обнаружить его и достать из воды не удалось, - рассказал информагентству источник в экстренных службах.

В СУ СКР по Волгоградской области информацию о гибели мужчины подтвердили, отметив, что признаком насильственной смерти и телесных повреждений не обнаружено.

- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в следственном органе.

