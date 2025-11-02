



Глава СК РФ снова заинтересовался делом волгоградца Влада Синилкина и поручил организовать проверку о возможном фиктивном банкротстве в Волгоградской области.

- В эфире правовой программы на федеральном канале сообщалось, что в Волгоградской области представители компании, занимавшейся пассажирскими перевозками, могли фальсифицировать документы для того, чтобы повлиять на очередность удовлетворения требований кредиторов и не выплачивать компенсацию ребенку, который стал инвалидом в результате ДТП с участием автобуса, - говорится в сообщении ведомства.



Руководитель СУ СК по Волгоградской области Василий Семенов должен будет предоставить доклад Александру Бастрыкину по результатам проведенной проверки.



Напомним, эта страшная история длится уже несколько лет. В декабре 2020 года автобус «Волгоград-Москва», принадлежащий компании «Диана Тур», попал в ДТП в Рязанской области. Тогда погибли четыре человека и 18 пострадали.



Серьезные травмы в этой аварии получил 10-летний Влад Синилкин. Он лишился левой руки и ноги, частично потерял и правую ногу. Мама ребенка Татьяна Степанова пытается добиться компенсации за причиненные страдания ребенку, жизнь которого перевернулась после случившейся трагедии. В итоге суд взыскал с владельца транспортной компании «Диана Тур» Налчи Махира 8 миллионов рублей. Однако весной 2023 года арбитражный суд Волгоградской области признал его банкротом.





Бизнесмена также привлекли к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации пассажирских перевозок (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, Налчи Махира с целью извлечения максимальной прибыли увеличивал количество рейсовых перевозок пассажиров при отсутствии расширения штата водителей. В сентябре прошлого года Волжский городской суд, который рассматривал это дело, неожиданно вернул его в прокуратуру. Однако надзорный орган обжаловал это решение и дело снова было рассмотрено Волжским горсудом. В итоге бизнесмен получил 8 лет лишения свободы, приговор был оставлен без изменения областным судом. Известно, что мужчина скрывается в Турции, и был осужден заочно.

А в начале этого года известный блогер Елена Тришина объявила сбор средств на покупку автомобиля для семьи Влада, чтобы возить его на тренировки. Мальчик занимается плаванием и мечтает попасть в Паралимпийскую сборную. В итоге семье передали машину, купленную на деньги неравнодушных россиян.



На фото: Влад Синилкин (до аварии)

