По 300 порций ухи и каши раздадут 4 ноября в ЦПКиО Волгограда

Бесплатное угощение посетителям парка приготовят 4 ноября на Всероссийском фестивале русской кухни, который пройдет в ЦПКиО. Как сообщили в администрации парка, у главной сцены развернутся гастрономические площадки с разнообразными блюдами русской кухни от волгоградских предприятий общественного питания.

- 300 порций ухи и 300 тарелок пшенной каши с тыквой гостям праздника раздадут бесплатно, - сообщили в ЦПКиО. - Бесплатные угощения – уху и кашу с тыквой – партнеры фестиваля приготовят на открытом огне в 200-литровых котлах. При приготовлении горячих и ароматных блюд будут использоваться продукты из Волгоградской области.

Помимо гастрономической программы в ЦПКиО пройдет забег в русских народных костюмах, концерт, ярмарка и тематические фотозоны. Также посетители смогут увидеть выставку ретро автомобилей.

В рамках празднования Дня народного единства в парке развернут 100–метровый флаг России.

Фото пресс-службы ЦПКиО