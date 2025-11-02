В Волгоградскую область экстрадируют осужденного в Беларуси наркосбытчика





Жителя Новоаннинского района Волгоградской области, осужденного за сбыт наркотиков в Беларуси, экстрадируют на его родину. Такое решение принял районный суд.

Роман Б. в сентябре 2024 года был осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима за распространение наркотиков.



В Беларуси он получил от неустановленных лиц организованной преступной группы более 4 килограммов особо опасного психотропного вещества - пара-метилэфедрон (мефедрон), а также таблетки, с содержанием особо опасного наркотического средства – кокаин и особо опасного психотропного вещества – лизергид. Наркотики он перевез в Минск, где расфасовал их на дозы, поместил в тайники в различных местах на территории республики и начал продавать.



В апреле 2025 года осужденный попросился на родину и ходатайствовал о его переводе в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Ходатайство было удовлетворено.







