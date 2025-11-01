Волгоградское УФАС усилит контроль за «Магнитами» и «Пятерочками»

ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями. По информации Волгоградского УФАС, антимонопольная служба по результатам анализа розничных сетей выявила 32 торговые сети с признаками доминирующего положения, которые занимают на рынке долю от 35% до 50% и 30 - которые имеют долю более 50%. Среди них – сети, входящие в группу лиц ООО «Корпоративный центр Икс 5», АО «Тандер», ООО «Лента». По закону о защите конкуренции они подлежат усиленному контролю со стороны ведомства.
Кроме того, 69 торговых сетей имеют долю более 25%. Это значит, что они подлежат контролю на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей, добавили в ФАС.
В случае выявления нарушений действующего законодательства антимонопольная служба будет применять меры реагирования.