Мошенники разбогатели за счет волгоградки на 1,2 млн





Жительница Кировского района повелась на обман аферистов и лишилась своих сбережений. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 39-летней волгоградке названивали неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных организаций, которые в итоге убедили доверчивую женщину перевести деньги на «безопасный счет».

Волгоградка выполнила их указания и двумя переводами отправила на указанные счета 1,2 миллиона рублей.

Позднее мошенники предприняли попытку похитить ещё 1,5 миллиона рублей, однако благодаря бдительности сотрудников банка им это не удалось. Поняв, что ее обманули, волгоградка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.



В главке в очередной раз предупреждают, что никаких «безопасных счетов» не существует, и уж тем более, настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с такими приказами.



