Беспилотная опасность и план «Ковер» объявлены в Волгограде и области





В Волгоградской области вечером 3 ноября жителей региона предупредили о беспилотной опасности. Уведомления, сообщает ИА «Высота 102», поступили от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Жителям Волгоградской области рекомендовано избегать открытых участков улиц и держаться на расстоянии от окон. Оповещения начали приходить на телефоны волгоградцев около 22:20 по московскому времени.

Одновременно Росавиация объявила о закрытии аэропорта Волгограда. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты.