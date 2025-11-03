«Ротор» в Волгограде проиграл «Арсеналу» со счетом 1:2

Сегодня, 3 ноября, «Ротор» на домашнем поле уступил тульскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 1:2, передает V102.RU.
В первом тайме волгоградская команда пропустила мяч в свои ворота на 13 минуте, однако уже на 18-ой волгоградцы ответили точным ударом. Гол забил полузащитник «Ротора» Артем Симонян. Однако на 38-ой минуте гости снова вырвались вперед – 1:2.
Напомним, что игра проходила в рамках 17-го тура Первой лиги. До этой встречи соперников разделяло девять очков в турнирной таблице.
Фото: Геннадия Гуляева
