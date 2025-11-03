Спорт

«Ротор» в Волгограде проиграл «Арсеналу» со счетом 1:2

Спорт 03.11.2025 18:04
0
03.11.2025 18:04


Сегодня, 3 ноября, «Ротор» на домашнем поле уступил тульскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 1:2, передает V102.RU.


В первом тайме волгоградская команда пропустила мяч в свои ворота на 13 минуте, однако уже на 18-ой волгоградцы ответили точным ударом. Гол забил полузащитник «Ротора» Артем Симонян. Однако на 38-ой минуте гости снова вырвались вперед – 1:2.




Напомним, что игра проходила в рамках 17-го тура Первой лиги. До этой встречи соперников разделяло девять очков в турнирной таблице.

Фото: Геннадия Гуляева


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
03.11.2025 18:04
Спорт 03.11.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.11.2025 17:31
Спорт 03.11.2025 17:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.11.2025 15:54
Спорт 03.11.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2025 20:37
Спорт 02.11.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.11.2025 19:14
Спорт 01.11.2025 19:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.11.2025 08:16
Спорт 01.11.2025 08:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2025 14:07
Спорт 31.10.2025 14:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.10.2025 20:03
Спорт 30.10.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2025 21:54
Спорт 29.10.2025 21:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2025 19:01
Спорт 29.10.2025 19:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.10.2025 21:00
Спорт 28.10.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.10.2025 13:10
Спорт 28.10.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2025 14:52
Спорт 27.10.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2025 06:35
Спорт 27.10.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2025 19:30
Спорт 26.10.2025 19:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:16
На посту ДПС под Волгоградом массово искали нарушителейСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде готовят проект спасения барельефа на героическом Доме ПавловаСмотреть фотографии
19:45
Новые возможности или путь в никуда? Волгоградские педагоги высказались о проникновении ИИ в жизнь школьниковСмотреть фотографии
19:07
Волгоградские корни нашли у нового замминистра обороны РФ ОсьмаковаСмотреть фотографии
18:27
В Камышине увековечили память погибшего на СВО Николая СпиринаСмотреть фотографии
18:04
«Ротор» в Волгограде проиграл «Арсеналу» со счетом 1:2Смотреть фотографии
17:31
12678 зрителей пришли на матч «Ротора» с «Арсеналом»Смотреть фотографии
17:03
ЗАГС на юге Волгограда обставят новой мебелью по спецзаказуСмотреть фотографии
16:25
Волгоградский НЭТ в декабре заменил один спектакльСмотреть фотографии
15:54
На «Волгоград Арене» начинается противостояние «Ротора» и «Арсенала»Смотреть фотографии
15:22
В Волгограде задержали лжеминера после его анонимного звонкаСмотреть фотографии
14:47
Волгоградский предприниматель пытался закрыть дело о падении работника с лесовСмотреть фотографии
14:01
«Он потрясал воображение»: как сложилась судьба известного подземного кафе на центральной набережнойСмотреть фотографии
13:32
Тело пропавшего рыбака нашли на берегу реки под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:14
Манящие туристов природные места назвали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
Три мозаичных панно в центре Волгограда станут памятниками культурыСмотреть фотографии
10:23
Желтый уровень опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
Два пассажира маршрутки пострадали в ДТП с иномаркой в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:42
По 300 порций ухи и каши раздадут 4 ноября в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
09:11
«Несколько деталей, и получается волшебство»: волгоградка - о «космических» грибах и лучших рецептахСмотреть фотографии
08:57
Рецидивиста задержали за вооруженный разбой на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
08:14
В Волгоградской области беспилотная угроза действовала 8 часовСмотреть фотографии
07:34
Силы ПВО сбили 4 БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:02
Волгоградцам предстоит короткая рабочая неделяСмотреть фотографии
06:36
Тюрьма и Вонючее в Волгоградской области вошли в российский топСмотреть фотографии
06:07
Опасность атаки БПЛА сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:29
Без окон и дверей: волгоградцы жалуются на недоделанные остановкиСмотреть фотографии
20:37
Аквагрим, белка и ходулисты: что еще будет перед матчем «Ротора» и «Арсенала»Смотреть фотографии
19:45
Михайловка оформила кредит в 60 миллионовСмотреть фотографии
19:01
«Люди скучают не по эпохе, а по своей молодости»: как живет и чем спасается волгоградская барахолкаСмотреть фотографии
 