Волгоградские корни нашли у нового замминистра обороны РФ Осьмакова

Василий Осьмаков, который стал новым заместителем обороны России, имеет волгоградские корни. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в своем Telegram-канале депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов.

- Василий Сергеевич — блестящий профессионал. И, что приятно, имеет волгоградские корни — сам он родился в Москве, но его семья происходит из нашего региона, - написал депутат.

На сайте Минобороны РФ указано, что Василию Осьмакову 42 года. Он родился в Москве. С отличием в 2005 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности востоковед, африканист, переводчик арабского языка. В 2008 году окончил Государственный университет управления, г. Москва, аспирантура.

Работал в Минпромэнерго России, а потом в Минпромторге России на разных должностях. С 2016 по 2021 годы был заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации, а с 2021 по 2025 год – первым заместителем.

На должность заместителя Министра обороны РФ назначен Указом Президента РФ. Является действительным государственным советником РФ 1 класса. Кандидатом экономических наук.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Дружбы, Орденом Александра Невского, медалью А.А. Ежевского, медалью «Трудовая доблесть».

Фото: Минобороны РФ





