Манящие туристов природные места назвали в Волгоградской области

03.11.2025 12:14
Природные парки Волгоградской области и региональный ботанический сад с начала года посетители более 100 тысяч жителей региона и туристов. В облкомприроды ожидают, что эта цифра, которая уже находится на уровне прошлого года, будет еще больше.

- Специалисты ожидают, что результаты всего 2025-го окажутся солиднее: впереди долгожданный «Бал хризантем», а также другие тематические акции, - пояснили в профильном комитете.

Анализ турпотока показывает, что если раньше туристы в основном выбирали для отдыха Волго-Ахтубинскую пойму, то сейчас география расширяется.

- Гости задерживаются в регионе дольше и готовы ехать вглубь: популярность экотуризма выросла в природных парках «Щербаковский», «Эльтонский» и «Усть-Медведицкий», - уточнили специалисты.

Волгоградскую область за девять месяцев 2025 года посетили более 1,63 млн человек, что на 7,7% больше, чем годом ранее. С привлечением ресурсов нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на территории субъекта создают новые туристические объекты, разрабатывают оригинальные турпродукты. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, к 2030 году турпоток планируют увеличить до 3 млн человек, к 2036 году — до 5,4 млн.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото из архива V102.RU

