Под Волгоградом 11-летние залезли в чужой дом





Полицейские Клетского района задержали несовершеннолетних, подозреваемых в краже из домовладения. 1 ноября в дежурную часть полиции Клетского района обратилась 32-летняя жительница одного из хуторов. Женщина сообщила о том, что неизвестный, разбив окно её домовладения, проник внутрь и похитил фотоаппарат.

Полицейские установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте от 9 до 11 лет. Мальчишки во всем сознались.

Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владелице.



Теперь за проделки детишек ответят их родители. В отношении взрослых составлены протоколы, а школьников поставят на учет.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области





