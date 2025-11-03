ЗАГС на юге Волгограда обставят новой мебелью по спецзаказу

Отдел ЗАГС администрации Кировского района Волгограда закупает белоснежную мебель по индивидуальному заказу. Как сообщает V102.RU, в помещении для торжеств планируют заменить стол для регистрации брака, трибуну, 11 стульев для гостей и кресло в обрядовом зале. На все планируется потратить почти 790 тысяч рублей.

В техническом задании указано, что основание стола и конструкция столешницы должны быть выполнены не менее чем из четырех склеенных плит МДФ разного размера. Изделие должно быть окрашено двухкомпонентной эмалью, устойчивой к воздействию солнечных лучей и истиранию.

Новую мебель в ЗАГСе ждут до 10 декабря – к этому сроку победитель торгов должен будет исполнить контракт.

Фото из архива V102.RU