Два пассажира маршрутки пострадали в ДТП с иномаркой в Волгограде

Авария с участием маршрутной «ГАЗели» и иномарки произошла в Советском районе Волгограда. Спровоцировала столкновение, по данным ГУ МВД России по региону, водитель Haval.

По предварительным данным, напротив дома № 2А по ул. Шауляйская водитель не справилась с управлением, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, наехала на бордюрный камень, а после совершила столкновение с маршруткой.

- В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «ГАЗель» доставлены в медучреждение, - сообщили в Главке полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





