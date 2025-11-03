Силы ПВО сбили 4 БПЛА над Волгоградской областью

В Волгоградской области дежурными средствами ПВО этой ночью ликвидировано 4 беспилотных летательных аппарата. По данным Минобороны РФ, вражеские дроны были уничтожены над территорией региона в период с 23:00 мск 2 ноября до 7:00 3 ноября.

Всего за это время было перехвачено в российских регионах 64 украинских БПЛА, в том числе по 29 беспилотников – над территориями Ростовской и Саратовской областей, а также по одному БПЛА в Белгородской области и Ставропольском крае.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!