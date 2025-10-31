Волгоградец купил у мошенников воздух вместо иномарки за 1,3 млн





Очередной волгоградец стал жертвой мошенников при покупке автомобиля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина отдал аферистам за несуществующую иномарку Hyundai Tucson 1,3 млн рублей.

На объявление мошенников мужчина наткнулся в одном из мессенджеров. Его привлекла выгодная стоимость иномарки. После того, как он договорился о покупке и перечислил на неизвестный счет деньги, злоумышленник перестал выходить на связь.

Отмечается, что сотрудники банка несколько раз пытались отговорить мужчину о сомнительной покупке. Однако волгоградец настоял на переводе денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело.