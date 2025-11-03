«Несколько деталей, и получается волшебство»: волгоградка - о «космических» грибах и лучших рецептах





В случае, когда грибной сезон не оправдал ожидания многих горожан, принято ностальгировать по былым временам, когда «грузили целые машины» и «носили ведрами», мечтать о будущих урожаях и для поддержания спортивного интереса рассматривать фотографии тех, кто, несмотря на все но, добился впечатляющего результата. Подборку самых осенних и аппетитных кадров от опытного грибника Татьяны Немчиновой собрали в материале ИА «Высота 102».





Золотое правило каждого «тихого охотника» – собирай только то, что знаешь. Однако волгоградка, уже давно влюбленная в мир волгоградской природы, находит в лесах не просто редкие – практически космические экземпляры.

- Необычные и по-настоящему редкие грибы я ищу, конечно, только для фотографий. Например, недавно я встретила в лесу звездовик сводчатый – гриб, занесенный в Красную книгу Волгоградский области и выглядящий, как некий космический пришелец. Летом мне повезло увидеть и одного из самых загадочных представителей своего рода – мухомор Виттадини. Он встречается крайне редко, поэтому охраняется не только на региональном, но и на федеральном уровне.









Впрочем, не фотографиями едиными сыт настоящий грибник. Татьяна Немчинова признаёт, что для нее радость прогулки по лесу не зависит от содержимого корзины - даже если в ней лежит всего один ценный «трофей».

- В первую очередь я прихожу в лес ради удовольствия. Караулю рассвет, чтобы во всей красе увидеть пробуждение природы… Это секрет моего хорошего настроения. А в сборе грибов очень многое зависит от везения. Сегодня – пусто, завтра – густо, и наоборот. Иногда найду один-единственный гриб и возвращаюсь домой в самом приподнятом настроении, - улыбается Татьяна Немчинова. - Дело ведь вовсе не в количестве.





Дома у любителя «тихой охоты» начинается настоящая кулинарная магия. Непобежденной классикой и абсолютным хитом всех времен Татьяна Немчинова называет, конечно же, картошку с грибами.

- Почти любое блюдо с грибами получается вкусным. Чего только не появляется на нашем столе в разгар сезона – и пироги, и пельмени с грибами, и грибы, запеченные в тыкве. Грибы по-корейски, грибная солянка. Вариантов настолько много, что всех и не упомнить.





Напитанные летним солнцем или впитавшие в себя краски осеннего леса, снимки волгоградского грибника обладают чарующим эффектом, заставляя замедлиться и внимательно рассмотреть каждую деталь щедрого натюрморта.

- В моей работе не так много творчества, поэтому я нахожу себя и в кулинарии, и в составлении таких аппетитных композиций, - улыбается Татьяна. – Кстати, для сказочной сервировки не всегда нужны дорогая посуда или разнообразные аксессуары. Нотки волшебства таким природным натюрмортам добавляют вещи, мимо которых мы ходим каждый день – красивые веточки, листья, гроздья шиповника или самые простые полевые цветы. В конце концов, красота вообще состоит из мелочей.

Фото Татьяны Немчиновой