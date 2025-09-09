Федеральные новости

В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг детям

Федеральные новости 09.09.2025 08:11
09.09.2025 08:11


Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минкультуры Ольге Любимовой с предложением ввести «Карту Достоевского» для покупки книг подросткам от 14 до 18 лет. Именная банковская карта в случае принятия инициативы будет ежегодно пополняться на сумму до 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. 

— В рамках реализации задач по укреплению духовно-нравственных ценностей в молодежной среде прошу Вас (главу Минкультуры - ред.) рассмотреть возможность разработки и запуска нового культурно-просветительского проекта для школьников: «Карту Достоевского» (по успешному образцу «Пушкинской карты»), — говорится в обращении Чернышова. 

По мнению авторов инициативы, данная карта сможет помочь поднять уровень чтения среди молодежи, а также поддержать отечественных издателей и книготорговцев. 

— Для обеспечения воспитательного и образовательного эффекта, а также в соответствии с государственной политикой в сфере культуры средства «Карты Достоевского» предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, произведения современных российских авторов, получившие положительные отзывы экспертного сообщества, а также на историческую и научно-популярную литературу. Приоритет должен оставаться за отечественными издательствами, — поясняется в предложении. 

Средства карты не смогут быть использованы для приобретения литературы, содержащей пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, экстремизма, насилия, жестокости и иной информации, запрещенной для распространения среди детей согласно законам. Также на эти средства нельзя будет купить литературу, включенную в список экстремистских материалов и литературу низкого художественного качества.

— Для разработки и утверждения детального перечня критериев предлагается создать рабочую группу с привлечением экспертов из Минкультуры России, Минпросвещения России, Российской академии образования и представителей ведущих библиотек, — предлагается в обращении.

Фото: архив V102.RU

Лента новостей

10:27
Под Волгоградом вручили ордена и медали родственникам погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
10:24
УФСБ задержало двух волгоградцев за продажу тылового места на СВОСмотреть фотографии
09:47
Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели троих волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографии
09:36
«Львят» пока поберегут: власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута №2Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде полиция задержала отчаянного грабителя-бегунаСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде уничтожат 542 пачки сигаретСмотреть фотографии
08:11
В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг детямСмотреть фотографии
07:28
В Волгограде в тестовом режиме запустили трамвай №2Смотреть фотографииCмотреть видео
06:59
Волгоградская область подтянулась в рейтинге трудаСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде мэрия ищет специалистов для ремонта табло и камер на остановкахСмотреть фотографии
06:00
Доступ на Мамаев курган ограничат 11 и 21 сентябряСмотреть фотографии
22:48
В Волгограде на улице Пельше сгорела «четырнадцатая»Смотреть фотографии
21:48
На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»Смотреть фотографии
21:14
Меч короля Великобритании Георга VI вернулся в волгоградский музейСмотреть фотографии
20:55
Глава ЛНР наградил двух волонтеров из ВолжскогоСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде простятся с преподавателем-юристом академического колледжаСмотреть фотографии
19:48
Жителей Волгоградской области предупредят о БПЛА с помощью SMSСмотреть фотографии
18:59
Жителей Михайловки предупредили об активности экстренных служб 23 сентябряСмотреть фотографии
18:48
Двоих волгоградцев оштрафовали за «обман» банкоматаСмотреть фотографии
18:13
Давка, прощай? Власти Волгограда анонсировали запуск трамвая №2 на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
17:40
В Волгоградской области задерживаются 11 поездовСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде задержан подросток, устроивший гонки без правил с полицейскимиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
«Получилось пробить зрителя на эмоции»: Волгоградские артисты произвели фурор на сцене театра Вахтангова в МосквеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:06
В Волгограде за 600 млн рублей продают сеть из 12 АЗС и нефтебазыСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде ФСБ уличила цыганку в получении 2,4 млн рублей на несуществующих детейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
«Ростелеком» выступил партнером молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:55
СК попросит волгоградцев помочь в поисках глухонемой жительницы ИловлиСмотреть фотографии
12:58
Владелец бистро под Волгоградом бесплатно эксплуатировал «невидимых» работниковСмотреть фотографии
12:44
Волгоградца задержали за разжигание ненависти к полицейским в соцсетяхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
 