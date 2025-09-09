В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг детям





Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минкультуры Ольге Любимовой с предложением ввести «Карту Достоевского» для покупки книг подросткам от 14 до 18 лет. Именная банковская карта в случае принятия инициативы будет ежегодно пополняться на сумму до 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

— В рамках реализации задач по укреплению духовно-нравственных ценностей в молодежной среде прошу Вас (главу Минкультуры - ред.) рассмотреть возможность разработки и запуска нового культурно-просветительского проекта для школьников: «Карту Достоевского» (по успешному образцу «Пушкинской карты»), — говорится в обращении Чернышова.

По мнению авторов инициативы, данная карта сможет помочь поднять уровень чтения среди молодежи, а также поддержать отечественных издателей и книготорговцев.

— Для обеспечения воспитательного и образовательного эффекта, а также в соответствии с государственной политикой в сфере культуры средства «Карты Достоевского» предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, произведения современных российских авторов, получившие положительные отзывы экспертного сообщества, а также на историческую и научно-популярную литературу. Приоритет должен оставаться за отечественными издательствами, — поясняется в предложении.

Средства карты не смогут быть использованы для приобретения литературы, содержащей пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, экстремизма, насилия, жестокости и иной информации, запрещенной для распространения среди детей согласно законам. Также на эти средства нельзя будет купить литературу, включенную в список экстремистских материалов и литературу низкого художественного качества.

— Для разработки и утверждения детального перечня критериев предлагается создать рабочую группу с привлечением экспертов из Минкультуры России, Минпросвещения России, Российской академии образования и представителей ведущих библиотек, — предлагается в обращении.

