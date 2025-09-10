В России годовая инфляция замедлилась до 8,1%





Годовая инфляция с 2 по 8 сентября замедлилась с 8,28% до 8,1%. Такими данными поделились в обзоре о текущей экономической ситуации в Минэкономразвития.

- За неделю с 2 по 8 сентября 2025 года на потребительском рынке инфляция составила 0,10%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен умеренные (0,06%). На плодоовощную продукцию сохранилось снижение цен (-1,99%), на остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,21% н/н, на услуги1 – на 0,06%, - говорится в отчете министерства.

Напомним, ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых.