Путин собрал более 160 тысяч подписчиков в Max





На официальный канал президента Владимира Путина в госмессенджере Max за сутки подписались более 160 тысяч человек. На двух первых публикациях глава государства набрал также более 25 тысяч реакций.

Помимо канала президента РФ, в скором времени начнет свою работу и аккаунт правительства РФ. В канале также будут публиковаться свежие новости о работе кабинета министров, принятых решениях и важных событиях, связанных с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Напомним, ранее Правительство РФ утвердило распоряжение о перечне программ, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Теперь кроме Госуслуг, «Яндекс. Браузера», ВКонтакте и 2ГИС в список обязательных вошел и национальный мессенджер Max.