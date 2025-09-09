Федеральные новости

Путин собрал более 160 тысяч подписчиков в Max

Федеральные новости 09.09.2025 15:20
0
09.09.2025 15:20


На официальный канал президента Владимира Путина в госмессенджере Max за сутки подписались более 160 тысяч человек. На двух первых публикациях глава государства набрал также более 25 тысяч реакций. 

Помимо канала президента РФ, в скором времени начнет свою работу и аккаунт правительства РФ. В канале также будут публиковаться свежие новости о работе кабинета министров, принятых решениях и важных событиях, связанных с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 

Напомним, ранее Правительство РФ утвердило распоряжение о перечне программ, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Теперь кроме Госуслуг, «Яндекс. Браузера», ВКонтакте и 2ГИС в список обязательных вошел и национальный мессенджер Max.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
09.09.2025 08:11
Федеральные новости 09.09.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2025 20:32
Федеральные новости 07.09.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2025 17:20
Федеральные новости 07.09.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.09.2025 18:12
Федеральные новости 05.09.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.09.2025 14:16
Федеральные новости 05.09.2025 14:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.09.2025 12:13
Федеральные новости 05.09.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.09.2025 06:04
Федеральные новости 05.09.2025 06:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.09.2025 12:33
Федеральные новости 04.09.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.09.2025 08:03
Федеральные новости 04.09.2025 08:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.09.2025 17:49
Федеральные новости 03.09.2025 17:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.09.2025 12:22
Федеральные новости 03.09.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.09.2025 21:20
Федеральные новости 01.09.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.09.2025 14:29
Федеральные новости 01.09.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.08.2025 08:09
Федеральные новости 30.08.2025 08:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.08.2025 13:55
Федеральные новости 29.08.2025 13:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:00
«Стоим ежедневно»: гигантскую пробку на Ангарском в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Волгоградские депутаты документально закрепят Сталинград в названии аэропортаСмотреть фотографии
17:14
«Свет вашим домам»: одна из ведущих в регионе электросетевых компаний «Волгоградоблэлектро» отметила 55-летиеСмотреть фотографии
16:46
Воду из пруда с мертвой рыбой в Волгограде отправили на анализСмотреть фотографииCмотреть видео
15:46
В Волжском горсуде в закрытом режиме стартовал процесс по делу экс-судей ТраховыхСмотреть фотографии
15:20
Путин собрал более 160 тысяч подписчиков в MaxСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде малыш госпитализирован после прогулки в парке «Героев-лётчиков»Смотреть фотографии
14:16
«Требуем его ареста»: родственники погибших в Белом море волгоградцев считают виновником трагедии организатора походаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
В Волгограде альпинистов заметили на плечах Родины-материСмотреть фотографии
13:48
Полиция задержала устроившую резню на кухне волгоградкуСмотреть фотографии
13:33
Молодежь «Красного октября» приняла участие в фестивале #ТриЧетыреСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде фирму оштрафовали за прием на работу бывшего чиновникаСмотреть фотографии
12:53
Осужденного в ИК-12 в Волжском обвиняют в дезорганизации деятельности колонииСмотреть фотографии
12:28
«Война и мир» и «Анна Каренина» стали любимыми произведениями жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
Волгоградку осудят за выпавшую из окна 5-летнюю дочьСмотреть фотографии
11:26
Подрядчика скандального благоустройства набережной в Калаче-на-Дону обвиняют в хищенияхСмотреть фотографии
10:31
В центре Волгограда покалечился юный байкер в ДТП с ретро-автоСмотреть фотографии
10:27
Под Волгоградом вручили ордена и медали родственникам погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
10:24
УФСБ задержало двух волгоградцев за продажу тылового места на СВОСмотреть фотографии
09:47
Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели троих волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографии
09:36
«Львят» пока поберегут: власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута №2Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде полиция задержала отчаянного грабителя-бегунаСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде уничтожат 542 пачки сигаретСмотреть фотографии
08:11
В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг детямСмотреть фотографии
07:28
В Волгограде в тестовом режиме запустили трамвай №2Смотреть фотографииCмотреть видео
06:59
Волгоградская область подтянулась в рейтинге трудаСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде мэрия ищет специалистов для ремонта табло и камер на остановкахСмотреть фотографии
06:00
Доступ на Мамаев курган ограничат 11 и 21 сентябряСмотреть фотографии
22:48
В Волгограде на улице Пельше сгорела «четырнадцатая»Смотреть фотографии
21:48
На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»Смотреть фотографии
 