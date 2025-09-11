Володин: участники СВО должны преподавать детям в школах





Преподаватели из числа участников специальной военной операции должны быть в каждой школе для повышения качества детского обучения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель. Потому что все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические. Они для себя решение приняли защищать страну, нас с вами. Поэтому важно, чтобы страна позаботилась о них. И самое главное, чтобы их качества были востребованы при обучении детей. Для детей это важно, — пояснил председатель ГД в ходе общения со студентами университета в Краснодаре.

В связи с этим, по его мнению, такие педагоги должны быть в каждом образовательном учреждении, также как участники Великой Отечественной войны, которые работали во многих учреждениях в его учебные годы.