«Берегите голову»: магнитные бури 28-29 октября испытают волгоградцев

Геомагнитные возмущения из-за солнечной активности ожидаются на Земле 28-29 октября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ухудшение самочувствия метеочувствительные волгоградцы могут ощутить уже утром 28 октября – возмущения магнитосферы прогнозируют уже с 6:00 мск.

К 18:00 мск ожидается магнитная буря класса G1, которая продлится до полудня 29 октября. Затем геомагнитные возмущения будут ослабевать.

Напомним, что специалисты рекомендуют в такие дни восприимчивым к магнитных бурям гражданам следить за своим самочувствием и избегать повышенных физических и умственных нагрузок.

