Куда смотрел? Возле пиццерии на севере Волгограда сбили мать и ребенка

27.10.2025 18:34
В Краснооктябрьском районе Волгограда вечером 27 октября иномарка снесла на пешеходном переходе мать и ребенка. Момент ДТП зафиксировали камеры дорожного наблюдения.



По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 17:05 рядом с пиццерией на проспекте Ленина. 

– Водитель, управляя автомашиной Hyundai Creta, напротив дома № 111«Г» по пр. имени В.И. Ленина совершил наезд на двух пешеходов, которые были доставлены в медучреждение, – сообщили в полиции, уточнив, что на месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

По уточненным данным полиции, пострадавшей девочке семь лет. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 


